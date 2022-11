- Campeão da Libertadores, Dorival Júnior comunica saída do Flamengo

O técnico Dorival Júnior informou que não está mais à frente do Flamengo. Na noite da última sexta-feira (25), o treinador campeão da Libertadores e da Copa do Brasil em 2022 afirmou, em vídeo publicado no Instagram, que a diretoria rubro-negra "entendeu que seria momento de uma mudança". O clube ainda não se pronunciou.

"Desde a minha chegada ao Flamengo, a minha única preocupação, a minha única atenção e todo o respeito possível foram dedicados a esse clube. Disse à diretoria, ao final dos campeonatos, que o ano de 2023 não seria diferente, que a minha atenção estariam totalmente voltadas ao Clube de Regatas do Flamengo. Financeiramente não seria um problema a nossa renovação, como nunca foi em clubes onde estive. A diretoria entendeu, e eu respeito isso, que seria o momento de uma mudança", declarou o profissional.

A publicação de Dorival recebeu comentários de jogadores do Flamengo, demonstrando agradecimento ao treinador. Entre os atletas que se manifestaram, estiveram os laterais Rodinei (que está de saída do clube) e Ayrton Lucas, os zagueiros David Luiz e Pablo, o volante Thiago Maia e o meia Giorgian de Arrascaeta (que está com a seleção uruguaia no Catar, para a Copa do Mundo).

A passagem de Dorival pelo Flamengo teve 26 vitórias, oito empates e nove derrotas, com dois títulos em três disputados. O único não conquistado foi o Campeonato Brasileiro, torneio em que a equipe ficou na quinta posição. Quando o técnico assumiu, em 10 de junho, o Rubro-Negro era o 14º colocado. Ele foi contratado para o lugar de Paulo Sousa, demitido na 10ª rodada da competição, após os vices do Campeonato Carioca e da Supercopa do Brasil.

Foi a terceira experiência de Dorival à frente do Flamengo. Ele inicialmente dirigiu o clube de julho de 2012 a março de 2013, com 15 vitórias, 11 empates e 10 derrotas. A segunda passagem ocorreu entre setembro e dezembro de 2018, com 12 partidas, sete triunfos, três igualdades e dois reveses. Apesar do vice-campeonato brasileiro, o treinador não teve o vínculo renovado para 2019.

Tags:

Copa do Brasil | Dorival Júnior | Esportes | flamengo | futebol | Libertadores | Saída | tecnico