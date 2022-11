SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Adversários no Grupo B da Copa do Mundo, Inglaterra e País de Gales ainda não se enfrentaram dentro de campo, mas os torcedores das duas seleções protagonizaram cenas lamentáveis em frente a um bar na cidade de Tenerife, na Espanha. Um vídeo com o registro do embate circula nas redes sociais.

A briga começou logo após o fim da partida entre Inglaterra e Estados Unidos - que terminou empatada sem gols. Torcedores galeses, vestidos com as cores da seleção, provocaram um grupo de ingleses - também devidamente trajados - que assistia à partida no bar.

Logo, os grupos se encontraram na rua e trocaram socos e pontapés em frente aos bares. Além disso, cadeiras retiradas dos estabelecimentos comerciais foram arremessadas durante a briga.

De acordo com o jornal britânico "Daily Star", a cidade de Tenerife se tornou uma espécie de sede alternativa para torcedores do País de Gales durante a Copa do Mundo. Cerca de 3.500 galeses escolheram o local para acompanhar o Mundial devido à acessibilidade e à possibilidade de consumir álcool.

Encontro em campo

País de Gales e Inglaterra se enfrentam na Copa do Mundo na próxima terça-feira (29), às 16h (de Brasília).

Os ingleses lideram o Grupo B da competição com quatro pontos, um a mais que o Irã. A seleção do País de Gales está na lanterna da chave, com apenas um ponto somado - os EUA estão em terceiro, com dois.