SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Iván Barton, de El Salvador, será o árbitro do segundo jogo do Brasil na Copa do Mundo do Qatar.

A seleção brasileira tentará nesta segunda-feira (28), às 13h (de Brasília), contra a Suíça, sua segunda vitória no Grupo G, depois de ter derrotado por 2 a 0 a Sérvia, dois gols de Richarlison.

É a primeira Copa de Bartón, que tem 31 anos e é um dos mais jovens árbitros do Mundial.

Ele apitou nos Jogos Olímpicos de Tóquio, no ano passado, quando a seleção brasileira ganhou a medalha de ouro.

Na primeira rodada desta Copa, o salvadorenho atuou na derrota da Alemanha por 2 a 1, de virada, para o Japão, uma das surpresas da competição.

Em um jogo sem lances polêmicos, ele marcou um pênalti a favor da Alemanha (convertido por Gundogan) e não mostrou cartões amarelos ou vermelhos.

Bartón será auxiliado em campo em Brasil x Suíça pelo compatriota David Morán e por Zazhari Zeegelaar, do Suriname. O VAR (árbitro assistente de vídeo) será o canadense Drew Fischer.