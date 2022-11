SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Mbappé é o cara da França. O atacante do Paris Saint-Germain fez dois gols neste sábado (26), comandou os campeões do mundo na vitória por 2 a 1 contra a Dinamarca e ajudou a seleção a se classificar para as oitavas da Copa do Mundo 2022.

Com as duas bolas na rede deste sábado, Mbappé chegou a sete gols em Copas. O craque francês já tinha feito quatro no Mundial de 2018, na Rússia, quando a França conquistou o título, e inicia a trajetória no Qatar sendo decisivo.

Na estreia, a goleada por 4 a 1 contra a Austrália, o camisa 10 deixou o seu. Hoje foram mais dois, acumulando sete bolas na rede em nove partidas de Copa.

Com isso, Mbappé tem média de 0,77 gol por jogo no torneio da Fifa, número parecido ao desempenho de Ronaldo Fenômeno no Mundial. Segundo maior artilheiro de todos os tempos nas Copas masculinas, o 'cara' do pentacampeonato da seleção brasileira colocou 15 bolas na rede em 19 partidas (média de 0,79).

Imagina-se que o astro francês, que completará 24 anos em dezembro, dispute pelo menos mais dois Mundiais além da competição no Qatar (em julho de 2030, ele terá 31 anos).

Com essa média, e com um time sempre cotado a ir longe nas Copas, o camisa 10 já mira o recorde de Miroslav Klose.

O alemão passou o Fenômeno antes de se aposentar e registra 16 gols em Copas. O atacante atingiu o feito depois de disputar 24 jogos (média de 0,67).

Maiores artilheiros em Copas do Mundo

Miroslav Klose (Alemanha) - 16 gols

Ronaldo Fenômeno (Brasil) - 15 gols

Gerd Müller (Alemanha) - 14 gols

Just Fontaine (França) - 13 gols

Pelé (Brasil) - 12 gols

Sándor Kocsis (Hungria) - 11 gols

Jürgen Klinsmann (Alemanha) - 11 gols