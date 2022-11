SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Bélgica busca a classificação antecipada para as oitavas de final da Copa do Mundo na manhã deste domingo (27), às 10h (de Brasília), em confronto contra o Marrocos. A partida é válida pela segunda rodada do Grupo F e será realizada no Al Thumama Stadium, em Doha, no Qatar.

Na primeira rodada, os belgas venceram o Canadá por 1 a 0, enquanto o marroquinos empataram com a Croácia em 0 a 0.

O técnico Roberto Martínez deve manter a mesma equipe que saiu vitoriosa em seu primeiro confronto na Copa. A única dúvida é a entrada do atacante belga Romelu Lukaku, que está se recuperando de uma lesão em sua coxa esquerda.

Após marcar o único gol da Bélgica contra o Canadá, Batshuayi deve se manter entre os titulares.

O Marrocos, por sua vez, quer vencer para seguir para as oitavas de final. Atualmente, a seleção se encontra em terceiro no Grupo F, atrás da líder Bélgica e a sua principal rival pela vaga para a próxima fase, a Croácia. Entre os titulares, Bounou, Hakimi e Amrabat devem ser os principais jogadores contra a Bélgica.

A partida será transmitida pela TV aberta e fechada, por streaming e pelas rádios. A Globo transmitirá o embate de potências europeias com exclusividade na TV aberta. Na TV fechada, os direitos de transmissão são do SporTV. Além da TV, outra forma de assistir ao duelo é pelo Globoplay, plataforma de streaming da Globo. Para acompanhar a transmissão da TV aberta, o acesso é gratuito.

Estádio: Al Thumama Stadium, em Doha (Qatar)

Horário: 10h (de Brasília) deste domingo (27)

Transmissão: Globo, SporTV, Globoplay e Fifa+