SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Às vésperas de enfrentar o Brasil na Copa do Mundo, o técnico da Suíça, Murat Yakin, elogiou a seleção brasileira mesmo com a ausência de Neymar, lesionado. O duelo será na segunda (28), às 13h (de Brasília), no estádio 974.

Em entrevista coletiva neste sábado (26), Yakin minimizou o desfalque do camisa 10, alertou sua equipe e disse o que precisa fazer para tentar parar o Brasil.

"Minha equipe está em forma e pronta. Vamos enfrentar um adversário que, penso eu, também tem jogadores fortes no banco. Eles podem definitivamente organizar duas ou três equipes diferentes. Eles não ficarão mais fracos por causa disso [desfalque do Neymar]", falou o treinador da Suíça.

"Contra o Brasil, tudo pode sair do controle. Definitivamente, precisamos definir objetivos defensivos concretos, para que no ataque possamos explorar nossas oportunidades com mais eficiência. Acho que definitivamente há espaço para melhorias", completou Murat Yakin.

Brasil e Suíça venceram na primeira rodada e lideram o Grupo G da Copa -os sul-americanos têm um a mais de saldo e ocupam a primeira colocação. Camarões e Sérvia completam a chave.