SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Depois de um primeiro tempo tenso, a Argentina conseguiu superar a marcação mexicana e venceu por 2 a 0 no Estádio Lusail, neste sábado (26), em jogo do Grupo C da Copa do Qatar.

"Foi um jogo difícil para subirmos porque o México tem um grande técnico. Quando nos acalmamos, no segundo tempo, as coisas começaram a se resolver para nós", disse.

O craque argentino falou que no primeiro jogo --derrota para a Arábia Saudita--, havia muitos jovens na equipe estreando em sua primeira Copa do Mundo.

"Não tem desculpa, mas foram duas jogadas isoladas. Por centímetros não fizemos 2 a 0 [no primeiro tempo]. Hoje tínhamos que vencer e conseguimos", emendou o camisa 10, lembrando dos vários gols perdidos pela equipe sul-americana na parte inicial do jogo, alguns anulados pelo VAR.

Messi também comentou o falatório em torno do deu tornozelo depois do primeiro jogo. "Não sei porque se falaram tantas coisas, a verdade é que outro dia falaram do tornozelo e não tinha acontecido nada, e só no último minuto comecei a sentir dor. Parece que foi de propósito, mas treinei normalmente."

O meia Di Maria também apontou a experiência como fator decisivo para a vitória. "Estamos há anos aqui [na seleção]. Tentamos dar tudo e hoje aconteceu de novo [o triunfo]."