SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Enzo Fernández, 21, dividiu com Lionel Messi, 35, o placar de 2 a 0 da partida contra o México, disputada neste sábado (26), pela fase de grupos da Copa do Mundo.

O jovem meia do Benfica marcou o segundo gol da vitória providencial contra os mexicanos, mostrando seu talento no chute de colocado no canto esquerdo de Ochoa, depois de fintar o meia Érick Gutiérrez, 27.

Enzo é cria das categorias de base do River Plate, que revela grandes jogadores nos últimos anos. Um exemplo é Julián Alvárez, 22, seu companheiro de seleção, que passou quatro anos na equipe portenha, foi eleito Rei da América em 2021 e acaba de chegar ao Manchester City de Guardiola, onde se destaca.

O caminho de Enzo, no entanto, é diferente. Foi promovido aos 18, mas acabou emprestado ao argentino Defensa y Justicia, onde foi treinado pelo técnico Hernán Crespo e por Beccacece. Lá, foi campeão da Copa Sul-Americana de 2020, derrotando o também argentino Lanús na final, por 3 a 0. Também participou da conquista da Recopa Sul-Americana sobre o Palmeiras, em 2021, vencida nos pênaltis.

Com o bom desempenho vestindo a camisa verde e amarela do Defensa, voltou ao River a pedido de Gallardo, em junho de 2021. No ano seguinte, já foi eleito melhor jogador do Campeonato Argentino e acabou sendo vendido ao Benfica, de Portugal, na janela de julho de 2021. Na Europa, é elogiado por seu desempenho.

Enzo estreou em setembro pela seleção argentina, a pouquíssimo tempo da Copa, em amistosos contra Honduras e Jamaica.

Mesmo integrado tão tarde no ciclo de preparação para a Copa, o jogador entrou para a lista de convocados para a Copa e mostrou ter estrela na partida decisiva.

Com o golaço aos 87 minutos de jogo, o meia pede passagem na seleção argentina, mesmo que recém-chegado.