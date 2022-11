SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ex-meia Pablo Aimar, atual auxiliar técnico de Lionel Scaloni na seleção argentina, foi às lágrimas no banco de reservas após o gol de Messi, o primeiro do triunfo da Argentina por 2 a 0 sobre o México, pelo Grupo C da Copa do Mundo do Qatar.

A transmissão da partida mostrou Aimar chorando no banco de reservas, enquanto Scaloni conversa com ele. O treinador também se mostra emocionado com o gol. A imagem repercutiu nas redes sociais durante e após o jogo.

Também nas redes sociais, o ex-atacante Sergio Agüero comemorou a vitória da equipe. Ele estava nas tribunas do estádio Lusial, acompanhando a partida.