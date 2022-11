SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após a vitória por 2 a 0 sobre o México, neste sábado (26), pelo Grupo C da Copa do Mundo do Qatar, os jogadores argentinos comemoraram bastante no vestiário do estádio Lusial. Eles cantaram a música que costuma ser entoada por torcedores como provocação quando enfrentam o Brasil, sendo jogos de seleções ou de clubes.

Um vídeo da comemoração foi postado nas redes sociais do Argentinos Jrs, clube da primeira divisão argentina. Também foi colocado no Instagram do zagueiro Otamendi, da seleção.

A música lembra Maradona e também a final da Copa América de 2021, quando a Argentina derrotou o Brasil por 1 a 0 na final, no Maracanã.

"Porque no Maracanã, na final contra os brasucas, o papai voltou a ganhar", diz o trecho provocativo ao Brasil.

A vitória na Copa América de 2021 acabou com um jejum de 28 anos da seleção argentina sem títulos.