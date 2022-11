SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Algoz do Brasil na Copa de 2018, na Rússia, e tida como uma das seleções favoritas ao título no Qatar, a Bélgica conheceu neste domingo (27) sua primeira derrota na Copa do Qatar.

Em resultado surpreendente no estádio Al Thumama, em Doha, Marrocos ganhou por 2 a 0.

O meia Sabiri, que defende a Sampdoria (Itália), marcou aos 28min do segundo tempo, cinco minutos depois de ter entrado como substituto.

Seu gol foi o 59º do Mundial qatariano, o primeiro em cobrança de falta, marcado no 26º jogo da competição.

O chute de Sabiri saiu da ponta esquerda, em posição da qual geralmente não se espera uma finalização, mas um cruzamento. Melhor goleiro do mundo, o goleiro Courtois, pego de surpresa, foi mal na bola, que passou por baixo dele.

No lance, Saiss, capitão do Qatar, apareceu na frente do arqueiro belga, o que suscitou dúvida se estaria em posição de impedimento passivo -se sim, por ter atrapalhado a visão de Courtois, o gol seria anulado. Só que o zagueiro estava em condição legal.

No primeiro tempo, Marrocos teve gol anulado em jogada muito parecida. Em cobrança de falta pela, só que pela direita, Ziyech bateu falta direto para o gol e teve sucesso, só que Saiss estava adiantado e o tento foi desvalidado após checagem do VAR (árbitro assistente de vídeo).

A Bélgica, que se mostrou apática em toda a partida, com seu craque De Bruyne sendo uma sombra do excente jogador que é ao atuar por seu clube, o Manchester City, não mostrou poder de reação.

E quem voltou a marcar, perto do final da partida, foi a seleção africana, com o atacante Aboukhlal, do Toulouse (França),outro que saiu do banco, completando na grande área cruzamento de Ziyech.

A vitória colocou Marrocos à frente da Bélgica no Grupo F, com 4 pontos. Os belgas somam 3. Ainda neste domingo, Croácia (1 ponto) e Canadá (0) duelariam no estádio Khalifa pelo mesmo grupo.

BÉLGICA

Courtois; Meunier (Lukaku), Alderweireld e Vertonghen; Castagne, Onana (Tielemans), Witsel, Eden Hazard (Mertens) e Thorgan Hazard (Trossard); De Bruyne e Batshuayi (De Ketelaere). Técnico: Roberto Martínez

MARROCOS

Monir; Hakimi (Attiat-Allah), Aguerd, Saiss e Mazraoui; Amrabat, Amallah (Sabiri) e Ounahi (El Yamiq); Boufal (Aboukhlal), Ziyech e En-Nesyri (Hamdallah). Técnico: Walid Regragui

Local: Al Thumama, em Doha (QAT)

Árbitro: Cesar Ramos (MEX)

Assistentes: Alberto Morin (MEX) e Miguel Hernandez (MEX)

Público: 43.738

Gols: Sabiri (aos 28' do 2º tempo) e Aboukhlal (aos 47' do 2º tempo)

Cartões amarelos: Onana (BEL) e Sabiri (MAR)