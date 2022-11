DOHA, QATAR (UOL/FOLHAPRESS) - Depois de perder dois treinos, Antony voltou a trabalhar neste domingo (27) com o grupo da seleção brasileira. Com isso, o atacante estará disponível para ficar no banco de reservas no jogo desta segunda (28) contra a Suíça, pela 2ª rodada da fase de grupos da Copa do Mundo.

Ele ficou no hotel da delegação e nem foi até o Centro de Treinamento pois não estava se sentindo bem, com alguns sintomas de gripe e vômito. Hoje, estava normalmente no grupo ao menos nos 15 minutos em que a imprensa pôde acompanhar.

Antony volta a ser opção em uma equipe em que Tite não terá todos seus jogadores à disposição. Neymar e Danilo ficarão de fora inclusive das opções de banco de reservas com torção de tornozelo.

Tite escondeu a equipe nos últimos dias, mas a provável escalação terá Éder Militão como substituto de Danilo, enquanto Rodrygo vai substituir Neymar. A ideia do técnico é não mudar muito a estrutura da equipe que venceu a Sérvia por 2 a 0 na estreia.

A escalação, portanto, deve ser a seguinte: Alisson; Militão, Marquinhos, Thiago Silva e Alex Sandro; Casemiro, Paquetá e Rodrygo; Vini Jr, Raphinha e Richarlison.