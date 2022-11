SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O México não chegou à Copa do Mundo do Qatar como um dos favoritos ao título, mas com uma certa responsabilidade: a seleção se classificou às oitavas de final em todas as Copas do Mundo desde 1994 - sempre caindo nesta fase do Mundial. No entanto, com um empate e uma derrota nas duas primeiras rodadas, a equipe comandada pelo argentino Tata Martino está perto de ser eliminada precocemente.

A má campanha combinada a uma fotografia de Tata Martino sorrindo ao lado de Lionel Scaloni, técnico da Argentina, após a derrota do México para os sul-americanos por 2 a 0, no sábado (26), detonaram uma crise que parecia anunciada. Grandes ídolos nacionais passaram a criticar enfaticamente o treinador da seleção mexicana.

O ex-meio-campista Cuauhtémoc Blanco, que defendeu a seleção mexicana nas Copas do Mundo de 1998, 2002 e 2010, criticou o ataque da equipe atual e sugeriu que, em quinze minutos, poderia fazer mais que o setor ofensivo já fez no Qatar.

"Como diabos eles vão se sair contra a Arábia Saudita se não marcam gols? Não basta encher o time de atacantes para marcar. A Arábia Saudita está bem treinada, não é a mesma coisa que quando eu fiz três ou quatro gols neles jogando no Estádio Azteca. [...] Se me dessem 15 minutos [em campo], eu daria duas assistências e sairia, porque posso ter um infarto", disse o ex-jogador em entrevista à "Fox Sports".

O ex-atacante Hugo Sánchez, que jogou as Copas do Mundo de 1978, 1986 e 1994, afirmou que a seleção mexicana parece só piorar desde a chegada de Tata Martino. Mesmo antes da Copa do Mundo, o ex-jogador do Real Madrid já não criava expectativas.

"Nada me deixaria mais satisfeito do que a seleção chegar longe e fazer um papel histórico, mas, como vemos, sob o comando de Tata Martino, em vez de melhorar, estamos piorando. A realidade é que estamos em uma posição que não desperta muita expectativa", disse Sánchez em entrevista à "AP".

Expectativas baixas

Além de Hugo Sánchez, boa parte da torcida mexicana não tinha grandes expectativas sobre a seleção nacional para a Copa do Mundo de 2022.

Durante o ciclo preparatório para o Mundial do Qatar, a seleção mexicana acumulou alguns resultados decepcionantes, como uma derrota para os Estados Unidos na final da Copa Ouro da Concacaf - principal torneio da entidade.

Além disso, nos últimos cinco amistosos, foram três derrotas para seleções que não se classificaram para a Copa do Mundo: Paraguai, Colômbia e Suécia.

Torcedores abandonando

Segundo o jornal mexicano "Record", os torcedores mexicanos, que tradicionalmente estão entre os mais animados das Copas do Mundo, já estão indo embora do Qatar diante da decepcionante campanha da seleção nacional.

Após a derrota para a Argentina, com os mexicanos precisando de uma combinação de resultados para chegar às oitavas de final, alguns torcedores já começaram a voltar para a América para economizar com hospedagem e alimentação.

Chances de classificação remotas

Na última rodada, o México encara a Arábia Saudita. As seleções entram em campo na próxima quarta-feira (30), às 16h (de Brasília).

Para se classificar, o México precisa vencer e torcer por uma vitória da Polônia, que enfrenta a Argentina no mesmo dia e horário. Em caso de empate ou vitória argentina, os mexicanos vão depender dos critérios de desempate para avançar.

A Polônia lidera o Grupo C da Copa do Mundo com quatro pontos. A Argentina é a vice-líder, com três. Arábia Saudita, também com três, é a terceira, seguida pelo México, que tem um ponto.