SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A derrota da Bélgica para Marrocos por 2 a 0 neste domingo (27), no Estádio Al Thumama, complicou a situação dos Diabos Vermelhos na Copa do Mundo. O revés irritou especialmente Thibaut Courtois, goleiro da seleção belga.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra Courtois visivelmente frustrado. O goleiro deu um soco na cabine do VAR após o encerramento da partida.

O belga falhou no primeiro gol de Marrocos na partida. A bola entrou após falta cobrada por Abdelhamid Sabiri e leve desvio de Romain Saïss no caminho. Courtois errou no tempo de reação e só assistiu aos marroquinos abrirem o placar.

O goleiro havia falhado em outra cobrança de falta no primeiro. Mas para benefício da Bélgica, o lance foi anulado por impedimento de Saïss. Courtois terminou a partida com dois gols sofridos e duas defesas.