SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A derrota da seleção belga por 2 a 0 para Marrocos, pelo Grupo F da Copa do Mundo do Qatar, em Doha, terminou em confusão nas ruas de Bruxelas, capital da Bélgica, neste domingo (27).

De acordo com o portal belga RTBF, cerca de 150 torcedores colocaram fogo em latas de lixo, equipamentos urbanos e danificaram vários veículos. A polícia foi chamada e houve confronto, com os torcedores atirando pedras e os policiais revidando com gás lacrimogêneo.

A confusão teria começado após o primeiro gol anulado de Marrocos, no primeiro tempo.

O jogo válido pela segunda rodada do Grupo F reuniu torcedores nas ruas de Bruxelas, com vários imigrantes com bandeiras marroquinas, segundo o portal.

Com os confrontos, várias ruas da região central foram fechadas. Não há informação sobre feridos ou presos.