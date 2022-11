SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Indireta de lá, indireta de cá... A situação problemática da Bélgica tomou proporções ainda maiores depois da derrota por 2 a 0 ao Marrocos, hoje, pela segunda rodada da Copa do Mundo do Qatar. O experiente zagueiro Jan Vertonghen, de 35 anos, tomou as dores de recentes declarações feitas pelos meias Kevin De Bruyne e Eden Hazard.

Em entrevista pós-jogo ao jornal belga Sporza, o veterano possivelmente teria ironizado as falas de De Bruyne, que alegou uma seleção "envelhecida", com poucas chances de vencer a Copa em 2022, e de Hazard, que identificou uma defesa mais lenta nesta temporada.

"Muitas coisas estão passando pela minha cabeça que eu não deveria dizer, ou pelo menos não fora do vestiário. Provavelmente também atacamos mal porque estamos muito velhos, não é? Sempre será falado algo assim", disse Vertonghen, na zona mista.

"Não criamos muito. Acho que fomos bons em alguns momentos. Não cedemos muitas chances, apenas em duas oportunidades ao ceder gols em lances idênticos. Duas vezes uma bola parada na primeira trave. Essa bola nunca é permitida. Na primeira vez, tivemos sorte (gol anulado), mas na segunda vez não. É muito frustrante", analisou, mais pensativo.

A Bélgica, com três pontos, foi ultrapassada por Croácia e Marrocos - ambos com quatro -, e caiu para a terceira colocação no Grupo F. Os belgas encaram os croatas na última rodada.

Relembre as falas de Eden Hazard e De Bruyne

Em declarações recentes, Eden Hazard e Kevin De Bruyne não se mostraram muito confiantes em projetar uma boa campanha para a Bélgica no Mundial do Qatar. Parte das críticas feitas por dois dos principais destaques da seleção europeia respingaram no setor defensivo.

"Sem chance, estamos muito velhos. Acho que a nossa chance era em 2018. Temos um bom time, mas está envelhecido", disparou o meia do Manchester City, em declarações ao The Guardian.

"Nossos defensores não são os mais rápidos e eles sabem disso", disse Hazard ao EFE.

Após a derrota, o técnico da Bélgica, Roberto Martinez, também se pronunciou sobre as possíveis polêmicas, mas tratou de apaziguar os ânimos, e saiu em defesa de De Bruyne na polêmica fala.

"Em uma Copa do Mundo, os jogadores têm que falar com a mídia todos os dias. 90% disso será positivo, mas sempre há uma ou duas falas que não se encaixam no contexto. Um jogador pode expor sua visão. Estamos juntos há seis anos e os comentários não vão nos ajudar a vencer. Talvez tenha sido um blefe", explicou o comandante.

"Esta é a primeira vez que ouço esses comentários de Kevin", finalizou.