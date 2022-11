SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Inter Miami, time de David Beckham na Major League Soccer (MLS), negocia com Lionel Messi e já enviou uma oferta para contratar o argentino. As duas partes conversam há meses, mas a história ganhou força nas últimas semanas. O UOL Esporte apurou que Inter Miami e Messi "negociam, mas ainda não está fechado".

A contratação de Messi é um plano que vem sendo desenhado por David Beckham, um dos sócios da franquia, há pelo menos cinco anos. Em setembro de 2018, em um evento publicitário em Barcelona, o ex-jogador inglês comentou --com as câmeras desligadas-- que tinha um plano de contratar um jogador de nível mundial dentro de cinco anos.

No mesmo evento, Beckham brincou com Neymar sobre um contrato no futuro. Um vídeo, publicado em 2020, mostrou a conversa entre ambos, Beckham afirma que oferecerá um contrato para o brasileiro dali a 10 anos; Neymar, entre risadas, diz que aceitará o desafio.

Brincadeira com Neymar à parte, o Inter Miami já trabalha nos bastidores há anos para criar um ambiente que permita a contratação de Messi. Nas últimas temporadas, o clube foi buscar profissionais que estiveram em Barcelona nos tempos em que o argentino encantava o Camp Nou. Os dois maiores exemplos são Victor Oliver e Xavi Asensi, que assumiram cargos administrativos na entidade norte-americana.

Por enquanto, as contratações do Inter Miami são modestas. O principal nome do time na temporada era Gonzalo Higuaín, ex-companheiro de Messi na seleção argentina; o atacante anunciou a aposentadoria ao final da temporada regular da MLS. O elenco atual tem como destaques os brasileiros Gregore e Jean Mota. O único jogador da franquia na Copa do Mundo é DeAndre Yedlin, lateral-direito reserva dos Estados Unidos.

Família irritada

As informações sobre a negociação entre Messi e o Inter Miami irritaram a família do argentino, que gerencia a carreira do jogador. Pessoas próximas ao craque argentino deixaram de atender a imprensa.

A informação mais recente é que ele só tomará uma decisão sobre o futuro depois da Copa do Mundo do Qatar. Além da proposta da equipe norte-americana, Messi negocia uma renovação de contrato com o PSG; o vínculo atual termina no fim da temporada 2022-23, em junho. O clube parisiense acena com a ideia de renovar por mais um ano.

A terceira via para o camisa 10 da Argentina, cada vez menos provável, seria o retorno ao Barcelona. Em uma situação financeira delicada, o clube catalão vendeu ativos para conseguir contratar no início da atual temporada, mas terá de lidar com balanços financeiros desfavoráveis nos próximos anos, com a reforma do Camp Nou e sem disputar as fases decisivas da Champions League desta temporada.

Foco na Argentina

A irritação da família de Messi tem explicação. A ideia era que nenhum tipo de ruído externo pudesse atrapalhar a concentração do craque na Copa do Mundo do Qatar.

Messi já afirmou mais de uma vez que o Mundial deste ano é o último de sua carreira. Com quatro participações e nenhum título conquistado, ele tem a derradeira chance de entrar no grupo dos campeões.

A Argentina chegou à Copa do Mundo com status de favorita, com uma invencibilidade de 36 jogos e três anos, desde a Copa América de 2019. No Mundial, porém, foi vítima de uma das maiores zebras da história do torneio, ao perder por 2 a 1 para a Arábia Saudita. A vitória por 2 a 0 sobre o México manteve as chances de classificação. Os argentinos jogam pela classificação na quarta-feira, contra a Polônia, às 16h (horário de Brasília).