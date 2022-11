SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O empate por 1 a 1 entre Espanha e Alemanha, neste domingo (27), pela segunda rodada do Grupo E da Copa do Mundo do Qatar, gerou reações distintas na imprensa europeia. Para os espanhóis, o ponto conquistado no estádio Al Bayt deixa a equipe perto da próxima fase. Já os alemães sentiram alívio por evitarem uma eliminação precoce.

O jornal alemão Die Welt destacou em sua manchete que "A Copa do Mundo ainda não acabou para a Alemanha". Com um ponto, os alemães chegam com chance na última rodada da fase de grupos, precisando vencer a Costa Rica e torcer por um tropeço do Japão contra a Espanha.

Já o Bild focou o seu relato no atacante Fullkrug, herói do gol de empate. O jornal lembrou que ele estava na segunda divisão do Campeonato Alemão com o Werder Bremen na temporada passada.

"Alívio! Estamos de volta ao jogo graças a um atacante do Werder Bremen", destacou.

O DW e a revista Kicker também creditaram ao atacante o título de herói do jogo em suas respectivas manchetes.

Na Espanha, os jornais destacaram que o ponto conquistado foi de bom tamanho para deixar a seleção espanhola mais perto da vaga para a próxima fase.

Marca, Mundo Deportivo e Diário As fizeram as contas e manchetaram que resta um ponto para as oitavas.