SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O confronto entre as duas seleções favoritas do Grupo H a garantirem vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo acontece nesta segunda-feira (28). Portugal e Uruguai duelam no Lusail Iconic Station, em Lusail, no Qatar, às 16h (de Brasília).

Vale lembrar que a última partida entre as seleções aconteceu na Copa do Mundo de 2018, na Rússia. Naquela época, Portugal perdeu para o Uruguai por 2 a 1, na oitavas de final. Os dois gols do celeste foram marcados por Cavani e Pepe descontou para os portugueses.

Em entrevista coletiva neste domingo, o meia Rodrigo Betancur falou sobre o confronto contra Cristiano Ronaldo, seu ex-companheiro da Juventus, da Itália.

"Não falei com ele ainda, mas temos uma grande relação. A última vez que nos vimos foi quando nos enfrentamos em um Tottenham e Manchester United, no campeonato inglês. Ele é um grande jogador e uma grande pessoa. Amanhã com certeza vamos nos falar e nos abraçar.", disse Betancur.

Em seu primeiro jogo pela Copa no Qatar, Portugal venceu o Gana, por 3 a 2, e pretende garantir um novo êxito para manter a liderança do Grupo H.

Ao contrário dos portugueses, o Uruguai decepcionou ao empatar com a Coreia do Sul, em partida sem gols. Uma nova reação negativa pode complicar os planos dos celestes de prosseguirem para a próxima fase do Mundial.

A classificação no Grupo H se mantém na seguinte ordem:

1º- Portugal, 3 pontos

2º- Coreia do Sul, 1 ponto

3º- Uruguai, 1 ponto

4º- Gana, sem pontuação

Estádio: Lusail Iconic Station, em Lusail (Qatar)

Horário: às 16h (de Brasília) desta segunda-feira (28)

Transmissão: Globo, SporTV, Globoplay, Fifa+