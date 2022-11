SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Mesmo sofrendo um gol no fim e empatando com a Alemanha por 1 a 1 na Copa do Mundo, os jogadores da seleção espanhola foram bastante exaltados pela imprensa local após a partida de hoje do Grupo E.

Entre os elogios, o destaque ficou para a maturidade da "nova" equipe europeia, que passou por um processo de renovação nos últimos anos depois de Xavi, Iniesta e companhia brilharem no título de 2010.

"Um empate gigante", destacou o Marca, um dos principais do país europeu, em seu site. "O grupo de Luis Enrique não perdeu prestígio em uma partida de heróis. O empate foi gigantesco, e um rival de quatro estrelas mostrou o que é uma Copa do Mundo", prosseguiu o jornal.

"Uma partida contra a Alemanha é sempre um presente. Por isso, devemos dar todo o valor do mundo ao 1 a 1 disputado no Al-Bayt. Foi um empate contra um tetracampeão mundial que estava desesperado para o duelo", exaltou, por sua vez, o As.

A safra de novos jogadores do país, como Gavi, Pedri e Olmo, também recebeu comentários positivos da imprensa espanhola.

"O confronto contra a Alemanha confirmou que a mudança geracional já é uma realidade. Apesar da juventude, a Espanha está preparada para competir contra qualquer um. A equipe de Luis Enrique continua amadurecendo, e mostrou isso agora também contra uma experiente campeã mundial", publicou o Mundo Deportivo, jornal sediado em Barcelona.

Por fim, o Sport alegou que a Espanha "aprendeu a sofrer" diante do adversário. "A Alemanha era a Alemanha e a Espanha demorou mais do que o esperado para implementar seu plano de jogo. Tentou e aplicou-se como um bom aluno, mas acabou por esbarrar num rival muito físico que o obrigou a aceitar o empate. Há partidas em que você tem que sofrer, e a do Al-Bayt, contra a Alemanha, foi uma delas", publicou o veículo.

A Espanha chega para a última rodada do Grupo E com quatro pontos, à frente de Japão (três pontos), Costa Rica (três pontos) e a própria Alemanha (um ponto). Qualquer vitória ou empate sobre os asiáticos põe a equipe de Luis Enrique nas oitavas -até mesmo uma derrota, desde que não por goleada, deve garantir a classificação.