SANTOS, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Se os dois gols na estreia da Copa do Mundo contra a Sérvia já fizeram de Richarlison o jogador mais festejado entre os brasileiros, imagina só como está a situação na cidade natal dele, Nova Venécia (ES). Com faixas em homenagem ao Pombo espalhadas pelas ruas, o município se prepara para mais uma festa na tarde desta segunda-feira (28).

Assim como aconteceu na estreia, a cidade tem anunciado nas redes sociais que a praça Adélio Lubiano, no centro, contará com um telão para que os moradores possam torcer juntos pela seleção brasileira e por Richarlison no segundo jogo da Copa do Mundo do Qatar, contra a Suíça, marcado para as 13h (de Brasília) de hoje.

E a festa na praça não vai ficar só no telão. Segundo divulgou o município nas redes sociais, haverá um palco com muito pagode rolando.

Antes da estreia, a cidade capixaba divulgou um vídeo especial em homenagem a Richarlison. "Nosso pombo merece, Voa garoto, use ainda mais seus sonhos como combustível para chegar a lugares ainda mais longe!", postou.

Em frente à Prefeitura da cidade, há uma enorme faixa dedicada ao Pombo: "Vamos torcer para o Pombo Richarlison. Orgulho de ser veneciano".

Richarlison volta a ser titular de Tite no jogo de hoje (28) e será novamente a maior esperança de gols da seleção, que não contará com Neymar e Danilo, machucados. O técnico ainda não revelou quem serão os substitutos.