DOHA, QATAR (FOLHAPRESS) - A seleção brasileira está analisando se vai levar os lesionados Neymar e Danilo para o estádio para o jogo contra a Suíça hoje (28), às 13h (de Brasília), pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo.

Os dois estão oficialmente fora da partida por causa das lesões sofridas na estreia contra a Sérvia, mas ainda não sabem se irão a um camarote do Estádio 974 ou se vão ficar no hotel prosseguindo o tratamento. Ambos realizam fisioterapia diária desde que as lesões foram identificadas."É importante estar com a cabeça boa no momento de uma lesão, influencia muito na recuperação. Eu vejo ele muito bem e confiante na volta dele, isso é muito bom para ajudar na questão do retorno dele. Ele está muito focado. Está dormindo na fisioterapia, 24 horas por dia para que possa estar de volta. A gente vai seguir trabalhando, jogo a jogo, esperando ele a cada partida", revelou o zagueiro Marquinhos em entrevista ontem (27).

Neymar teve uma lesão ligamentar no tornozelo direito e um edema ósseo, enquanto Danilo teve identificada uma lesão ligamentar medial no tornozelo esquerdo. A tendência é que ambos fiquem fora ao menos da fase de grupos.

A preleção foi marcada para começar às 9h20 (de Brasília) com a saída do hotel rumo ao campo para as 11h. A bola rola às 13h. Em caso de vitória, o Brasil estará classificado para as oitavas de final da Copa do Mundo do Qatar 2022.