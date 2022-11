SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Boa parte da torcida brasileira já está nas imediações do Estádio 974, em Doha, para o duelo contra a Suíça no início desta tarde.

Torcedores lotaram o metrô, com batucada e cânticos de apoio à seleção. Como um dos legados da infraestrutura do Qatar, uma linha de metrô foi construída conectando todos os estádios da Copa. Alguns usavam máscara de Vinicius Junior, atacante do Brasil.

Depois, já na escada rolante de acesso à saída da estação, os gritos eram de "o campeão chegou, o campeão chegou".

O Brasil lidera o Grupo G da Copa do Qatar com 3 pontos e 2 gols pró de saldo. A Suíça também tem 3 pontos, mas apenas 1 gol positivo. Sérvia e Camarões já jogaram duas vezes, mas estão com apenas 1 ponto cada uma.