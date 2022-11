SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - Contratado pelo Atlético-MG para comandar o time nas duas próximas temporadas, o técnico Eduardo Coudet chega nesta segunda-feira (28) à tarde em Belo Horizonte. O argentino vem a Minas Gerais para conhecer a estrutura do clube e fazer algumas reuniões com a diretoria alvinegra. A informação foi divulgada pela Rádio Itatiaia e confirmada pela reportagem.

Coudet vai ficar cerca de 48 horas na capital mineira, antes de retornar a Buenos Aires. Neste período, o treinador que assinou com o Atlético até dezembro de 2024 vai conhecer a Cidade do Galo e também deve visitar as obras da Arena MRV, estádio que o Galo vai inaugurar no primeiro semestre do ano que vem.

Na pauta das reuniões com a diretoria do Atlético estará os nomes de possíveis reforços. Num primeiro momento, o Galo tem urgência na busca por zagueiros, já que Junior Alonso deve retornar ao Krasnodar, da Rússia, e Igor Rabello vai ficar mais alguns meses no departamento médico.

A pré-temporada do Atlético começa dia 14 de dezembro. O primeiro jogo do Galo em 2023 está previsto para acontecer em 21 de janeiro, pelo Campeonato Mineiro, diante da Caldense, no Mineirão.