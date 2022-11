Daqui a pouco, às 13h, a seleção brasileira entra em campo novamente contra a Suíça pela Copa do Mundo do Qatar. O Portal ACESSA.com - repórter Paulo Inácio esteve no Calçadão da Rua Halfeld, centro de Juiz de Fora, e perguntou para os juiz-foranos o que eles esperam desta partida.

Quem será que entra no lugar do Neymar e Danilo?

Qual será o placar?

Assista o que o pessoal respondeu por aqui. E você? Qual seu palpite!?





13h51 - Torcedores se reúnem no campus da UFJF para assistirem o segundo jogo da seleção brasileira na Copa do Mundo. Primeiro tempo do jogo Brasil e Suíça termina com placar 0 x 0.

FOTO: Acessa.com/Isabella Oliveira - Torcedores se reúnem para assistir jogo Brasil e Suíça na UFJF





Goooolllll do Casimiro.... Torcida na UFJF vai ao delírio!!!