SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Autor dos dois gols da seleção brasileira na estreia contra a Sérvia na Copa do Mundo do Qatar, Richarlison foi alvo de críticas do ex-atacante italiano Antonio Cassano. Para o ex-BBB Gui Napolitano, tudo não passa de um esforço do ex-jogador para ganhar atenção.

No Vai se Qatar, programa apresentado por Chico Barney, Napolitano classificou como "biscoiteiro" o ex-jogador que teve passagens pela seleção italiana, Real Madrid e Milan ao longo de sua carreira.

"Eu acho que o cara é 'biscoiteiro'. É o típico cara que está precisando aparecer de alguma forma. Porque, pô, não faz sentido. O cara fez um golaço", disse.

"E olha, o que eu achei incrível, o próprio Richarlison postou no feed dele, ele treinou. Ele fez no treinamento. Não adianta falar que foi sem querer. Não importa. Ele fez, e fez no treinamento. A bola veio diferente? Realmente, mas ele fez todo o movimento certo para sair", completou.