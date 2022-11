SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - O técnico Tite avistou Andrés Sanchez, ex-presidente do Corinthians, em uma das arquibancadas próximas ao banco de reservas do estádio 974, onde nesta segunda-feira (28) o Brasil enfrenta a Suíça, pela segunda rodada da Copa do Mundo.

O treinador abriu um sorriso largo e não parou por aí. Fez um coração em direção ao ex-cartola corintiano e, à distância, mandou um recado:

"Estou aqui por sua causa, você me bancou".

A mensagem foi em referência à decisão do então presidente do Corinthians em 2011 de não demitir o treinador após a eliminação da Libertadores diante do Tolima, antes mesmo da fase de grupos.

Andrés sustentou Tite no cargo e, no ano seguinte, o Corinthians foi campeão da Libertadores e do Mundial. Anos depois, já em 2016, Tite assumiu a seleção brasileira, encerrando a segunda passagem pelo Corinthians.

O Brasil enfrenta a Suíça a partir das 13h (de Brasília). O setor em que Andrés está posicionado no estádio está repleto de dirigentes de federações estaduais e pessoas que trabalham na CBF.