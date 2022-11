SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - Apesar de não ter o seu filho dentro de campo, nesta segunda-feira (28), Neymar pai resolveu ir ao Estádio 974, em Doha, no Qatar, para assistir ao jogo entre Brasil e Suíça, pela 2ª rodada da fase de grupos da Copa do Mundo.

Ele chegou à entrada dos camarotes cerca de 1h30 antes de a bola rolar acompanhado de sua namorada, alguns amigos, além da filha Rafaela, que também levou amigos, assim como aconteceu na primeira rodada.

Na estreia, Neymar pai chegou vestido de amarelo e com uma bandeira do Brasil na cabeça para imitar os trajes típicos árabes. Desta vez, estava com o uniforme azul da seleção e sem nada na cabeça.

Neymar ficou no hotel da seleção brasileira para fazer tratamento de sua lesão no tornozelo direito. Ele tem melhorado, mas para atuar ainda neste Mundial terá de fazer sacrifício porque o tempo de recuperação para ficar 100% o tiraria da competição.

Danilo, lateral direito que também tem lesão no tornozelo, decidiu ir ao Estádio 974. Ele fez tratamento na beira do gramado assistindo aos aquecimento dos seus companheiros.