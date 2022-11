SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - A empresária Belle Silva, esposa do zagueiro Thiago Silva, teve um problema em sua chegada no Estádio 974, em Doha, para assistir ao segundo jogo do Brasil na Copa do Mundo do Qatar. No Instagram, ela desabafou que recebeu instruções erradas de uma funcionária e teve que dar uma grande volta para chegar ao seu assento.

"Perrengue, mais uma vez, por falta de informação, a gente... Não teve. Lá fora, antes de fazer o controle dos bilhetes, a mulher falou: 'Vai por esse lado que é mais perto'. A gente está com bastante idoso, bastante problema no joelho, fizemos isso. Chegou aqui, informaram que não é, tivemos que voltar tudo. Tivemos que dar a volta no estádio inteiro. Sinceramente...", disse.

O Brasil encara a Suíça, agora, às 13h (de Brasília), buscando sua segunda vitória no torneio.