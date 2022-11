SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - Depois de ser atacado por um grupo de bolsonaristas no jogo de estreia da seleção brasileira, contra a Sérvia, Gilberto Gil chegou cedo ao estádio 974 para acompanhar o duelo entre Brasil x Suíça, às 13h (de Brasília) desta segunda-feira (28), pela segunda rodada do Grupo G da Copa do Mundo do Qatar.

Sem ser perturbado, o cantor e compositor de 80 anos foi visto pela reportagem entrando no 974 antes mesmo das 11h (de Brasília), acessando o local pela área de hospitalidade e de camarotes do estádio.

Ao jornalista Juca Kfouri, Gil falou em 'deixar as ofensas pra lá'. "Melhor deixar pra lá", disse o cantor, que não estará presente no terceiro jogo do Brasil na Copa, contra Camarões, na sexta-feira. Porém, a ideia é voltar ao Qatar caso o Brasil avance nas eliminatórias.

"Estou indo para Paris amanhã [terça-feira] e, se a seleção fizer bons três próximos jogos, talvez eu volte", complementou Gil.

O cantor já havia marcado presença na estreia da seleção brasileira, quando foi hostilizado por um grupo de apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) nos corredores do estádio Lusail Iconic, palco da vitória de 2 a 0 do Brasil sobre a Sérvia.

No último domingo (27), Gilberto Gil se pronunciou após ser hostilizado e agradeceu a solidariedade de amigos e fãs, além de classificar a agressão verbal dos bolsonaristas como 'uma coisa estúpida'.

Apesar de o cantor falar para deixar as ofensas pra lá, a reportagem apurou que a família de Gilberto Gil já tomou providências contra os agressores.

Como foi o ataque de bolsonaristasO ataque do grupo de bolsonaristas aconteceu em um dos corredores do Lusail Iconic, onde Gilberto Gil caminhava com Flora Gil, sua esposa. Assim que foi reconhecido, Gilberto Gil (que nas imagens aparece de azul) passou a ser alvo de ironias e insultos de alguns bolsonaristas.

"Vamo, Bolsonaro. Vamo, Lei Rouanet", iniciaram alguns em tom de ironia enquanto o cantor caminhava em direção às arquibancadas do Lusail.

Pouco depois, os bolsonaristas passaram na frente e "chamaram" Gil para se encaminhar às cadeiras. O ex-ministro da Cultura no governo Lula (2003-2008) parou para tirar foto com um fã e não respondeu.

"Vem, vem. Você ajudou o Brasil pra c... Vamo lá. Vai lá. Valeu, Lei Rouanet. Obrigado, filho da p...", finalizaram os brasileiros.