SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - "Você pode fazer um gol de voleio melhor do que Richarlison? Provavelmente não, mas isso não nos impediu de desafiar os fãs", foi assim que a Fifa inaugurou o 'Richarlison Fans Challenge' (Desafio do Richarlison), que consiste em recrutar alguns torcedores para tentarem repetir o gol de voleio feito pelo atacante da seleção brasileira na Copa do Mundo do Qatar.

A entidade divulgou, nas redes sociais, um vídeo com vários fãs tentando realizar o movimento. No entanto, há uma pequena diferença. Os desafiados precisam acertar a finalização de primeira, sem precisar realizar o domínio -diferente do gol brasileiro, na qual o 'Pombo', antes do voleio, dominou a bola.

Foram doze tentativas e apenas três gols marcados. O conteúdo, obviamente, teve um viés mais cômico do que competitivo. O destaque fica por conta do último que tentou, que era apenas uma criança. O garoto não só balançou as redes, como fez melhor: deu algumas embaixadinhas e finalizou de bicicleta, ao melhor estilo CR7.

Richarlison foi o autor dos gols da vitória do Brasil contra a Sérvia, na rodada de estreia do Mundial. O camisa 9 voltou a campo no segundo jogo da Canarinho, contra a Suíça, nesta segunda (28), às 13h (de Brasília).