SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - O apresentador do SporTV André Rizek disse que a Copa do Mundo é a terceira melhor coisa da vida para ele, atrás apenas de sua esposa, a jornalista Andréia Sadi, e dos filhos do casal, os gêmeos João e Pedro, de 1 ano e 6 meses.

Por meio de seu perfil no Twitter, o comunicador esportivo destacou o maior evento futebolístico do mundo, mas ponderou que Sadi e sua família são muito mais "foda" que a Copa.

"Copa do Mundo é a terceira coisa mais legal da vida! Só fica atrás da minha mulher e dos meus filhos. E só digo isso porque minha mulher é muito, muito foda!", publicou.

Rizek defende Neymar. Recentemente, o apresentador do SporTV defendeu o atacante da seleção brasileira Neymar, que está fora da fase de grupos da Copa do Mundo do Qatar devido a uma entorse no tornozelo direito.

Nas redes sociais, a atuação de Neymar tem sido criticada, sobretudo porque o atleta foi o único da seleção que se posicionou politicamente em defesa do presidente derrotado Jair Bolsonaro (PL). Ao defender o atacante, Rizek destacou que as eleição já acabaram.

"Galera... a eleição já acabou. Neymar votou no mesmo candidato que Romário apoiou, com quem o Pelé simpatiza, a quem Marcos e Rivaldo apoiaram. Vocês querem cancela os cinco títulos do Brasil por causa disso? Os mundiais de Fórmula-1, as conquistas do vôlei?", escreveu.

"Porque vou contar uma coisa... O esporte brasileiro, como um todo, tem as mesmas opiniões sobre política que Neymar. É a opinião de 49% dos eleitores... É direito democrático de vocês torcer contra ou favor de quem quiser! Mas é burrice achar que o Brasil melhora sem Neymar. Fui", completou André Rizek.