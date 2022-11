SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - O ex-jogador Neto fez críticas ao Brasil pela atuação no primeiro tempo contra a Suíça, pela segunda rodada do Grupo G da Copa do Mundo do Qatar. O apresentador acompanhou os 45 minutos iniciais da partida ao vivo no programa 'Os Donos da Bola', e disparou que a equipe comandada por Tite "vira uma seleção comum sem Neymar".

"Sem Neymar, Tite, você não é ninguém. Vocês, jogadores, dependem dele para tudo. Sem ele, vira uma seleção comum", afirmou Neto, quando a partida foi para o intervalo.

Durante a primeira etapa, o apresentador já havia feito comentários negativos sobre o jogo da seleção. "34 minutos, Quantos chutes o Brasil deu sem o Neymar? Dois... Eu não tenho nenhuma simpatia pelo Neymar, mas temos que torcer para ele voltar a jogar. Se não, a gente não ganha a Copa do Mundo", opinou.

"A gente não chega na semi. Se não tivermos o Neymar, não chegamos na semifinal. Sem Neymar, não dá", enfatizou o apresentador.

Neymar machucou o tornozelo direito na estreia, diante da Sérvia, e virou dúvida para o restante da Copa do Mundo. Ele teve uma edema ósseo e uma lesão ligamentar. O camisa 10 do Brasil ficou no hotel da seleção brasileira para fazer tratamento enquanto a equipe enfrenta a Suíça.

Embora tenha melhorado, ele ainda terá de fazer sacrifício para jogar neste Mundial, já que o tempo de recuperação para ficar 100% o tiraria da competição.