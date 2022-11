SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHPARESS) - O jogo entre Brasil e Suíça parou por alguns segundos no primeiro tempo por conta de uma falha no sistema de iluminação do Estádio 974 nesta segunda-feira (28). Alguns refletores tiveram a sua intensidade diminuída exatamente na hora em que a seleção brasileira bateria um escanteio.

O sistema foi reestabelecido rapidamente, sem a necessidade de uma pausa mais longa no jogo. Tanto que o tempo de acréscimo para o primeiro tempo foi de apenas um minuto.

O Estádio 974 é um dos mais diferentes de toda essa Copa, construído com containers por fora, homenageando o comércio marítimo do Qatar. A arena fica na beira do Golfo e não conta com um sistema de refrigeração.

Ele receberá sete jogos ao todo na Copa do Mundo, incluindo o desta segunda e também um das oitavas de final com o 1º colocado do grupo do Brasil. Ao término da competição, a arena será desmontada.