SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ex-atleta e pentacampeão mundial pela seleção brasileira, Ronaldo Nazário, o Fenômeno, foi ao estádio para ver o jogo entre Brasil e Suíça pela Copa do Qatar.

Pelas redes sociais, avisou que não tinha mais sintoma nenhum da Covid-19 e que fez dois testes, um na noite de domingo (27) e outro já durante esta segunda (28) e que ambos deram negativo. "Covid free", brincou.

Em determinado momento do primeiro tempo, a câmera mostrou ele e os colegas de seleção Cafu e Roberto Carlos nas tribunas.

Ronaldo desfalcou torcida brasileira no jogo contra a Sérvia, no Estádio Lusail, na quinta-feira (24). O ex-atacante da seleção brasileira testou positivo para Covid-19 e teve de ficar em isolamento social no hotel, onde está hospedado.

"Ontem à noite, tive pequenos sintomas de gripe. Não me preocupei muito. Mas, hoje de manhã acordei com sintomas de gripe, uma gripe leve. Acabei fazendo teste de Covid para tirar a dúvida e testei positivo. Ficarei isolado nos próximos cinco dias no meu quarto de hotel. Está tudo bem", indicou Ronaldo na ocasião.