SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - Enquanto muitos torcedores estavam desde as primeiras horas da manhã desta segunda-feira (28) pensando no jogo entre Brasil e Suíça pela Copa do Mundo, outros não tiveram outra opção a não ser priorizar a jornada de trabalho.

Em uma popular estação de ônibus de Belo Horizonte, as viagens não tiveram nenhuma alteração. Com isso, diversas pessoas se deslocavam para o centro da capital enquanto a seleção brasileira enfrentava a Suíça, no estádio 974, no Qatar.

A bola rolou às 13h (de Brasília) no mesmo horário em que o motorista Wesley Nascimento Pereira iniciava a viagem da linha 33, com destino à área hospitalar da capital mineira. Todo o percurso até o retorno à estação de origem leva cerca de duas horas, tempo em que o Brasil estará em campo.

"Não sou de acompanhar tanto o futebol, mas vejo o Brasil acima de todas as outras seleções, então causa uma emoção. Gosto de acompanhar os jogos e hoje vou tentar, pela primeira vez, ouvir um pouco no rádio. O trabalho precisa vir em primeiro lugar porque é de onde vem o sustento da família", contou.

Ainda na estação, a imagem de Marlucio Inácio chamou atenção. Vestido com a camisa do tradicional Santa Cruz -time amador da cidade- ele perderia boa parte do jogo do Brasil em um deslocamento até o trabalho. Marlucio trabalha justamente como treinador de futebol e não teve folga.

"Temos toda uma programação de treinos do nosso clube, que não pôde cancelar as atividades. Estou indo trabalhar nesse momento. Começo às 15h30, mas para chegar tenho que sair agora. O coração foca apertado de perder boa parte do jogo, mas a torcida é sempre pelo Brasil", disse.

Em meio às reuniões de grupos de pessoas para assistirem aos jogos, o motoboy Alessandro Silvestre decidiu que a melhor saída era levantar um dinheiro enquanto o Brasil estava em campo.

"Eu não ligo muito não. Enquanto as pessoas estão se divertindo, estou ganhando meu dinheiro. O movimento aumenta para a gente em dias de jogos. Hoje mesmo está muito bom", explicou.

O Brasil volta a campo na próxima sexta-feira (2), diante de Camarões, às 16h, pela terceira rodada do grupo G.