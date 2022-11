SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - Neymar ficou no hotel da seleção brasileira e foi ausência no duelo contra a Suíça, nesta segunda-feira (28), mas não deixou de marcar presença simbolicamente na segunda partida do Brasil na Copa do Mundo do Qatar. O camisa 10 foi homenageado por Vinicius Jr, que fez a sua característica comemoração ao marcar um gol aos 19 minutos do segundo tempo. O tento, no entanto, foi invalidado por impedimento de Richarlison no início da jogada.

Com isso, o jogo válido pela segunda rodada do Grupo G continuou empatado por 0 a 0.

O empate faz com que o Brasil não conquiste a classificação antecipada para o mata-mata do Mundial. A seleção brasileira, no entanto, depende apenas de si e para avançar às quartas de final - um simples empate já garante pelo menos a segunda colocação.

As partidas decisivas da chave serão disputadas na próxima sexta (2), às 16h (de Brasília). Os duelos serão Sérvia x Suíça e Brasil x Camarões.

Neymar sofreu uma lesão ligamentar e um edema ósseo no tornozelo direito na estreia contra a Sérvia. Ele está se recuperando rápido, mas é dúvida para a sequência da competição.