SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - O Brasil conquistou antecipadamente uma das duas vagas do Grupo G às oitavas de final da Copa do Mundo do Qatar. A seleção brasileira chegou, nesta segunda-feira (28) aos seis pontos com a vitória por 1 a 0 diante dos suíços e garantiu, pelo menos, o segundo lugar da chave. A outra vaga para o mata-mata, no entanto, segue em aberto, com Suíça, Camarões e Sérvia vivas na disputa.

A seleção suíça, que venceu Camarões na estreia por 1 a 0, está atualmente na segunda colocação, com três pontos. A seleção africana e a Sérvia, que empataram mais cedo em um jogo de seis gols, vêm atrás com um ponto, cada. Embora estejam fora da zona de classificação, as duas equipes ainda estão no páreo.

As partidas decisivas do Grupo G serão disputadas na próxima sexta (2), às 16h (de Brasília). Os duelos serão Sérvia x Suíça e Brasil x Camarões.

O Brasil entrará em campo na última rodada da fase de grupos para garantir a liderança. A equipe comandada por Tite só perde a primeira colocação se for derrotada e caso a Suíça consiga vencer o outro duelo e pelo menos iguale o saldo de gols dos brasileiros -a seleção brasileira leva vantagem no quesito por 3 a 0.

Os suíços conquistam a segunda vaga no mata-mata com uma vitória ou com um empate. Se for derrotada no confronto direto, será eliminada do torneio.

Isso significa que a Sérvia precisa vencer os adversários europeus para seguir no torneio. Um empate não serve.

Camarões, por sua vez, precisa vencer o Brasil e torcer por um tropeço da Suíça diante da Sérvia. Nesse cenário, se Camarões vencer e a Suíça empatar, a vaga será decidida nos critérios de desempate. O primeiro é o saldo de gols, que a Suíça vai levando a melhor por estar zerada, enquanto os africanos estão com um negativo.

Confira os critérios de desempate da fase de grupos (na ordem):

- Saldo de gols

- Gols marcados

- Confronto direto (resultado)

- Confronto direto (gols marcados)