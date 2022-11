SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - Vinicius Junior toca para Rodrygo, que serve Casemiro, gol. A jogada que fez a seleção brasileira abrir o placar e vencer a Suíça por 1 a 0, nesta segunda-feira (28), no estádio 974, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo do Qatar, agitou torcedores do Real Madrid.

Explica-se: antes de Casemiro trocar o clube espanhol, onde fez história e conquistou inúmeros títulos, pelo Manchester United, era comum ver a triangulação entre brasileiros.

O lance "à lá Real Madrid" que resultou no gol da seleção na Copa fez brasileiros simpatizantes com os galáticos enlouquecerem nas redes sociais.

Com a vitória, o Brasil já confirmou a vaga no mata-mata da Copa.