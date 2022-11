SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - Herói do Brasil no segundo jogo da Copa do Qatar, Casemiro tem um apelido curioso, que ele não gosta muito. Desde os tempos do São Paulo, o volante era motivo de brincadeiras dos colegas por seu rosto.

"Apelava com tudo. Fui brincar com ele, ficou duas semanas sem falar comigo", disse o zagueiro Maicon, hoje no Santos, ao UOL em 2016.

"Chamava ele muito de Trakinas, cara de bolacha, aquela cara redonda dele lá. Os meninos brincavam muito com ele assim. Comecei a pegar no pé dele, ele fica bastante nervoso. A gente evitava porque ele é mais nervosinho", completou.

Depois de sua passagem pelo São Paulo, clube que o revelou, Casemiro defendeu o Porto, Real Madrid e agora está no Manchester United.