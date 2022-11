SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - Machucado no tornozelo direito, Neymar ficou no hotel da seleção brasileira e não foi ao estádio acompanhar a vitória do Brasil contra a Suíça, nesta segunda-feira (28) -o 1 a 0 garantiu a classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo 2022.

Sem o astro, o sósia do camisa 10 da seleção brasileira roubou a cena. A "cópia" de Neymar esteve nas arquibancadas do Estádio 974 e foi tietado por torcedores.

Conhecido como "sósia do Ney", Eigon Oliver tem quase 800 mil seguidores no Instagram. Ele está no Qatar para acompanhar a Copa do Mundo e causa 'alvoroços' em diversos momentos.

Além de ser tietado no jogo desta segunda, o sósia já causou tumultos no transporte público de Doha. Frequentemente ele é parado para tirar fotos por causa da semelhança com o principal jogador da seleção.