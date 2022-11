SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - A Praia de Copacabana foi, nesta segunda-feira (28), palco de mais uma festa da torcida para a seleção na Copa do Mundo. No estádio 974 o time de Tite venceu por 1 a 0 um jogo duro contra a Suíça, e nas areias cariocas, nem mesmo a chuva espantou os torcedores.

Enquanto o sol ainda reinava na zona sul do Rio de Janeiro, os fãs chegavam aos poucos. Só quando o relógio apontava 10 minutos para o apito inicial que o público de milhares de torcedores encheu a Arena Brahma.

O Fifa Fan Festival distribuiu ingressos gratuitos para acompanhar a seleção em um telão de mil polegadas na altura da Avenida Princesa Isabel. Mesmo assim, parte dos torcedores acompanhou o jogo do calçadão de Copacabana e no quiosque 2 da Avenida Atlântica.

Embora a amarelinha fosse uma clara maioria, o sucesso da camisa azul estava estampado na multidão, que também recebia muitos uniformes de clubes como Flamengo e Fluminense, além de poucos suíços. Torcedores símbolos de Fla e Vasco, Chapolin e Caíque arriscaram placar.

"Vai ser 3 a 0", disse o rubro-negro, respondido por um cruz-maltino mais conservador: "Se for 1 a 0 já está ótimo". A conhecida fé do vascaíno se mostrou correta ao fim dos 90 minutos.

O horário (às 13h de Brasília) foi apontado por vários dos torcedores que conversaram com a reportagem para justificar o evento que não estava lotado, embora recebesse bom público. Mas não foi só isso.

"Sem o Neymar muita gente não vem. O Brasil vai vencer, mas vai ser mais difícil", afirmou Jorge Vilela, o sósia do "rei" Roberto Carlos.

Aos 30 do primeiro tempo, a chuva chegou mas não afastou o público. Até o início do segundo tempo, quando o sol voltou a brilhar em Copacabana, embora tímidos, os torcedores se mantiveram presentes, até explodirem no gol de Vini Jr, que abriu o placar, e se frustraram com a anulação pelo VAR, e voltarem a comemorar no gol de Casemiro, que deu a vitória ao Brasil.

Depois do jogo, o Movimento Verde e Amarelo voltou ao palco para manter o público entretido. Às 16h, o sertanejo Gustavo Mioto faz o show principal do evento.