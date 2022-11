SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após vencerem seus dois primeiros jogos do grupo, as seleções brasileira e francesa são as únicas já garantidas nas oitavas de final da Copa do Mundo do Qatar.

Confira como estão os seus grupos:

Grupo D

A França estreou com a vitória por 4 a 1 sobre a Austrália. Depois superou a Dinamarca por 2 a 1 no sábado (26) para somar seis pontos e carimbar sua vaga no mata-mata.

A equipe do atacante Mbappé fecha sua participação na fase de grupos na quarta (30), contra a Tunísia.

Se confirmar a primeira posição no seu grupo, a França jogará as oitavas de final no domingo (4), às 12h (de Brasília) contra o segundo colocado do Grupo C. Se ficar em segundo, joga no sábado (3), contra o primeiro do C, às 16h.

Grupo G

A equipe de Tite também fez o que se esperava e superou a Sérvia por 2 a 0 na estreia e a Suíça por 1 a 0 nesta segunda-feira (28), também indo a seis pontos no Grupo G. Agora fechará a primeira fase contra Camarões, na sexta-feira (2) às 16h.

Se confirmar a primeira colocação na chave, a seleção joga na segunda-feira (5), às 16h, contra o segundo do Grupo H. Se ficar em segundo, joga na terça (6), às 16h, contra o líder do H.

Confira os critérios de classificação para as oitavas de final na Copa do Qatar.