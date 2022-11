SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - O meia de campo e capitão da seleção suíça Granit Xhaka, um dos principais jogadores no duelo contra o Brasil na Copa do Mundo, tem uma história de vida marcada pelos conflitos geopolíticos e, no passado, já usou o campo de futebol como espaço para se posicionar.

Ele nasceu na Suíça em 1992, dois anos após seus pais deixarem a Iugoslávia. Sua família foi perseguida e expatriada.

Quando os pais de Xhaka saíram da Iugoslávia, o país vivia um colapso econômico e o nacionalismo sérvio ganhava força em oposição ao independentismo de Croácia e Eslovênia. O território era um barril de pólvora no qual a Sérvia, centro do poder iugoslavo, já não conseguia mais manter o bloco de nações de forma coesa.

A mãe Elmaze e o pai Ragip tinham se conhecido e se apaixonado em 1985, mas Ragip acabou preso três meses depois por participar de manifestações contra o governo comunista em Belgrado. Demandava maior autonomia à província de Kosovo, cuja população tinha (e tem) ampla maioria de albaneses, a sua etnia.

Condenado sumariamente a seis anos de prisão, o pai de Granit Xhaka foi espancado com frequência até ser liberado -sem razão aparente- após cumprir pouco mais da metade da pena. "Era tudo puramente político", lamentou o jogador durante entrevista ao jornal inglês Guardian, em 2017. "Como filho, esta história me toca no coração. É muito trágico."

A decisão de deixar a Iugoslávia foi tomada com urgência pela família Xhaka, em 1990, assim que Ragip Xhaka foi posto em liberdade. O casal emigrou para a Suíça, onde no ano seguinte nasceu Taulant; dezoito meses depois veio Granit. O mais novo é um dos pilares da seleção suíça.

Águia com as mãosNa Copa passada, mostrou sua posição política anotar gol contra a Sérvia. Em 2018, o suíço aproveitou os holofotes para apoiar a causa kosovar: comemorou fazendo com as mãos a águia negra de duas cabeças, símbolo presente na bandeira da Albânia. Os albaneses compõem 92% da população do Kosovo, que não tem sua independência reconhecida pela Sérvia apesar de tê-la declarado em 2008.

No jogo desta segunda-feira contra o Brasil, a Suíça acabou derrotada por 1 a 0. Antes, a seleção de Xhaka havia vencido Camarões pelo mesmo placar.