SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - O ex-ator e deputado federal Alexandre Frota (PROS-SP) debochou dos bolsonaristas que se autointitulam "patriotas" e realizam atos golpistas em diversas cidades do Brasil em inconformismo pela derrota de Jair Bolsonaro (PL), enquanto, nesta segunda-feira (28), o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) aproveita a vida ao lado da esposa, Heloísa Bolsonaro, curtindo a Copa do Mundo no Qatar.

Eduardo e Heloísa viajaram discretamente para Doha, capital do Qatar, sem comunicar aos seguidores nas redes sociais. Entretanto, os dois foram flagrados pelo canal do streamer Casimiro Miguel e a cena gerou repercussão nas redes.

Além das críticas dos internautas, o filho "03" de Jair Bolsonaro foi ironizado por Alexandre Frota, que compartilhou uma foto de Eduardo sorridente assistindo ao jogo do Brasil contra a Suíça, no estádio 974, enquanto uma "patriota" se amordaça ao lado de um caminhão em protesto golpista.

Sempre assíduo nas redes sociais, o deputado tem postado com menos frequência nas plataformas desde a derrota do pai, o presidente Jair Bolsonaro para Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições presidenciais. Por exemplo, ele não falou sobre a viagem ao Qatar. Entretanto, o parlamentar tem incitado militantes bolsonaristas a continuarem nas ruas em atos antidemocráticos e golpistas.

Desde 30 de outubro, quando o resultado das eleições deu a vitória a Lula, bolsonaristas têm feito bloqueios nas estradas e protestado no entorno de quartéis para questionar o resultado do pleito e pedir por uma "intervenção federal" ou "militar".