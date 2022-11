SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com a segunda rodada da Copa do Qatar encerrada, a classificação do Grupo G, o do Brasil, e o do Grupo H permitem vislumbrar qual é o adversário provável da seleção brasileira nas oitavas de final.

Na primeira fase de mata-matas do Mundial, os classificados do G (Brasil, Sérvia, Suíça e Camarões) duelarão com os que avançarem no H, composto por Coreia do Sul, Gana, Portugal e Uruguai.

O primeiro de um grupo enfrenta o segundo do outro, e vice-versa.

Dificilmente o Brasil, classificado depois de duas vitórias (6 pontos) e com saldo de gols de 3, não será o campeão do Grupo G depois dos jogos finais da chave, na sexta-feira (2), às 16h (de Brasília).

Para que isso aconteça, a seleção terá de perder de Camarões, e a Suíça (3 pontos) superar a Sérvia, indo então a definição do vencedor do grupo para o saldo de gols ?o dos suíços é zero.

Até pode acontecer, mas seria momento de destacar o velho chavão "o futebol é uma caixinha de surpresas".

Considerando que o Brasil chegue em primeiro, a chance de duelo com Portugal é reduzida, já que os portugueses, classificados, lideram o Grupo H com 6 pontos e, como os brasileiros, têm saldo de três gols.

Portugal só perde a liderança se: 1) for derrotado pela Coreia (1 ponto), e 2) Gana (3 pontos) superar o Uruguai (1 ponto) e ainda ultrapassar a seleção lusa no saldo de gols ?o dos africanos é zero.

Matematicamente, todos os integrantes do H podem chegar em segundo, porém, dentro das probabilidades, Gana é favorita para essa posição, pois já está nela, e para ser o adversário do Brasil na próxima segunda-feira, dia 5 de dezembro.

Gana ficará na segunda colocação do grupo caso ganhe do Uruguai (possível) e Portugal não perca da Coreia do Sul (provável); ou caso empate seu jogo (possível) e a Coreia não ganhe o dela (provável).

Se o confronto Brasil x Gana se confirmar ?os jogos finais do Grupo H também são na sexta-feira, às 12h (de Brasília)?, haverá uma repetição no Qatar das oitavas de final da Copa de 2006.

Na Alemanha, o Brasil ganhou por 3 a 0 (gols de Ronaldo Fenômeno, Adriano Imperador e Zé Roberto) antes de, nas quartas de final, sucumbir ante a França de Zidane e Henry.