SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com a vitória por 1 a 0 sobre a Suíça na tarde desta segunda-feira (28), a seleção brasileira superou a marca de 16 jogos de invencibilidade da Alemanha nas fases de grupo de toda a história da Copa do Mundo.

A equipe chegou ao 17º confronto sem saber o que é perder na primeira fase, em seis edições do Mundial. A série começou justamente na conquista do pentacampeonato, na Copa de 2002, na Coreia do Sul e no Japão.

A última derrota havia ocorrido na terceira rodada da fase de grupos do Mundial anterior, na França-1998, quando a seleção comandada por Zagallo perdeu por 2 a 1 para a Noruega, com gols de Tore Andre Flo e Rekdal (de pênalti). Bebeto descontou para o Brasil.

Desde então, os jogadores brasileiros passaram sem tropeços pelos três primeiros jogos, até chegar ao Qatar, quando superaram a Sérvia por 2 a 0 na estreia e a Suíça nesta segunda. O recorde pode aumentar na sexta-feira (2), quando a seleção enfrenta Camarões no último duelo antes das oitavas de final.

A marca anterior da Alemanha foi conquistada da Copa da Itália-1990, quando conquistou o título em cima da Argentina por 1 a 0, até o primeiro jogo de África do Sul-2010, goleada por 4 a 0 sobre a Austrália. Depois, porém, perdeu para a Sérvia por 1 a 0, parando a sequência.

*

A SÉRIE DO BRASIL (17 JOGOS)

Coreia e Japão-2002 (campeão)

Brasil 2 x 1 Turquia

Brasil 4 x 0 China

Brasil 5 x 2 Costa Rica

Alemanha-2006 (quartas de final)

Brasil 1 x 0 Croácia

Brasil 2 x 0 Austrália

Brasil 4 x 1 Japão

África do Sul-2010 (quartas de final)

Brasil 2 x 1 Coreia do Norte

Brasil 3 x 1 Costa do Marfim

Brasil 0 x 0 Portugal

Brasil-2014 (4º lugar)

Brasil 3 x 1 Croácia

Brasil 0 x 0 México

Brasil 4 x 1 Camarões

França-2018 (quartas de final)

Brasil 1 x 1 Suíça

Brasil 2 x 0 Costa Rica

Brasil 2 x 0 Sérvia

Qatar-2022

Brasil 2 x 0 Sérvia

Brasil 1 x 0 Suíça

A SÉRIE DA ALEMANHA (16 JOGOS)

Itália-1990 (campeã)

Alemanha 4 x 1 Iugoslávia

Alemanha 5 x 1 Emirados Árabes Unidos

Alemanha 1 x 1 Colômbia

Estados Unidos-1994 (quartas de final)

Alemanha 1 x 0 Bolíva

Alemanha 1 x 1 Espanha

Alemanha 3 x 2 Coreia do Sul

França-1998 (quartas de final)

Alemanha 2 x 0 Estados Unidos

Alemanha 2 x 2 Iugoslávia

Alemanha 2 x 0 Irã

Coreia e Japão-2002 (vice-campeã)

Alemanha 8 x 0 Arábia Saudita

Alemanha 1 x 1 Irlanda

Alemanha 2 x 0 Camarões

Alemanha-2006 (3º lugar)

Alemanha 4 x 2 Costa Rica

Alemanha 1 x 0 Polônia

Alemanha 3 x 0 Equador

África do Sul-2010 (3º lugar)

Alemanha 4 x 0 Austrália

Alemanha 0 x 1 Sérvia