SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Ex-goleiro da seleção da Argentina e hoje apresentador de TV, Sergio Goycochea se irritou com torcedores brasileiros ao vivo durante um programa da TVP.

A revolta começou quando a repórter Sofia Maria Martinez acompanhava, nos arredores do estádio 974, o movimento logo após a vitória do Brasil sobre Suíça, jogo que deu à seleção de Tite a classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo.

Rapidamente, uma dupla de brasileiros chamada por ela para falar aos microfones da TV iniciou a brincadeira: "Ô, argentino, como é que é? Tem duas Copas [do Mundo], uma a menos que o Pelé!".

Neste momento, Goycochea se irritou e pediu a palavra. "Tire-os do ar, por favor. coloque eles para fora. Tire-os do ar para mim, Sofi. É isso, por favor. Que vão ao entorno do Maracanã cantar que o Pelé tem mais taças que a Argentina", iniciou.

Mais calmo após alguns segundos, ele brincou com a quantidade de Copas do Mundo conquistadas pelo Brasil e ressaltou que a rivalidade entre os países é apenas "esportiva".

"Eles estão fazendo com as mãos que são pentacampeões. Que eles mantenham assim. Mas é bom que as pessoas exteriorizem: a nossa é uma rivalidade esportiva, nada mais. Eles também curtem muito tudo isso", prosseguiu.

Na sequência, um outro brasileiro apareceu ao lado de Sofia e simulou ser o goleiro Alisson, titular de Tite.

"Tenho as mãos do Alisson, ele defende a bola e impede o gol. Nunca é gol", exclamou o torcedor, imitando o goleiro brasileiro que manteve a segunda invencibilidade consecutiva no torneio.

Goycochea aproveitou o momento para responder às brincadeiras na mesma moeda. "Diga a ele que mande essas mãos para a final da Copa América [2021] que não defenderam e para o Taffarel na Copa de 1990. Com essa mão, ele teria defendido a bola do Caniggia. Se eles nos cobrarem, nós vamos cobrar".

COMO JOGADOR, ELE TAMBÉM SE REVOLTOU

No fim dos anos 90, quando estava no fim de sua carreira e atuava pelo Newell's Old Boys, Goycochea também se irritou com torcedores.

Ao ser entrevistado por jornalistas em uma área pública, o argentino ouviu uma provocação e, sem pestanejar, partiu para cima de um homem.

Depois de uma grande confusão -que acabou com a presença de policiais-, Goycochea precisou deixar o local escoltado.