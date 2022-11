MACEIÓ, AL (FOLHAPRESS) - A situação da Bélgica se complicou na Copa do Mundo após a derrota por 2 a 0 para Marrocos, na 2ª rodada do Grupo F.

O jornal francês L'Équipe diz que houve uma forte discussão no vestiário entre o zagueiro Vertonghen e os meio-campistas Eden Hazard e Kevin De Bruyne. Foi necessário que o atacante Romelu Lukaku se envolvesse para apartar.

Nesta terça-feira (29), Hazard, o capitão da Bélgica, negou que haja uma divisão na equipe, mas admite que palavras duras foram trocadas entre os jogadores a partida de domingo (27).

Hazard conversou com a mídia junto ao experiente goleiro Thibaut Courtois. A seleção mudou os originalmente escalados para a coletiva, que seriam Yannick Carrasco e Arthur Theate.

Foi uma jogada da administração da equipe para tentar conter a crescente especulação de que vários jogadores discutiram.

A Bélgica, segunda colocada no ranking mundial, quase certamente terá que vencer a Croácia na quinta-feira (1) para avançar para as oitavas de final.

"Tivemos uma boa conversa entre os jogadores", disse Hazard. "Muito já foi dito. Conversamos por uma hora sobre coisas boas e coisas menos boas. Agora queremos vencer a Croácia. Temos dois dias para nos preparar e temos que estar prontos."

Hazard negou que tenha havido um confronto no vestiário após a derrota para o Marrocos e disse que conversou com o meio-campista Kevin De Bruyne depois que este último foi citado como tendo dito que a seleção belga estava velha demais para vencer a Copa do Mundo.

"Nada aconteceu no vestiário", disse Hazard. "Só o treinador [Roberto Martinez] falou. Falei com Kevin De Bruyne, ele acredita sim no grupo."

Hazard admitiu que os jogadores ficaram desapontados com suas atuações nas duas primeiras partidas no Catar.

"Temos que fazer melhor, não conseguimos entregar o desempenho que queremos (no momento). Temos que mostrar isso em campo, isso é o que conta", disse.