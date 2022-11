SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - O lateral-esquerdo Alex Sandro está fora do próximo jogo da seleção brasileira na Copa do Mundo 2022, contra Camarões. Ele sentiu dores musculares na região do quadril esquerdo na reta final da partida contra a Suíça. Um exame realizado hoje (29) confirmou uma lesão na região.

"Pedimos um exame de imagem que evidenciou uma lesão muscular no musculo do quadril esquerdo. Ele não terá condições de enfrentar Camarões, segue em tratamento para recuperar o quanto antes", disse o médico da seleção brasileira, Rodrigo Lasmar.

Sendo assim, Alex Telles vai jogar diante dos camaroneses, sexta-feira (2), no estádio Lusail, no Qatar. O lateral é o reserva imediato e já entrou nos instantes finais da vitória sobre a Suíça, que confirmou a classificação do Brasil às oitavas de final da Copa.

Depois do jogo de ontem (28), ainda na zona mista, Alex Sandro chegou a dizer que "sentiu um cansaço a mais".

"O treinador me trocou e o Alex Telles entrou muito bem", afirmou o lateral, bem antes de os exames comprovarem que o cenário era mais grave do que ele estimava.

Os outros jogadores da seleção brasileira fora da terceira partida são o lateral-direito Danilo e o atacante Neymar.

Danilo chegou a ir ao estádio 974 para o jogo contra a Suíça e estava com equipamento de fisioterapia no tornozelo esquerdo, afetado por uma torção que gerou lesão no ligamento medial. Já Neymar está focado na fisioterapia para amenizar a lesão no ligamento colateral do tornozelo direito. Ambas as lesões foram sofridas na vitória diante da Sérvia.

"Danilo e Neymar continuam em processo de recuperação, cada um com uma abordagem diferente, porque são lesões diferentes, é importante destacar. O Neymar apresentou episódio de febre que já está controlado, não interfere no processos de recuperação do tornozelo. E hoje a gente passou que os três atletas não estarão disponíveis para o jogo contra Camarões", completou Lasmar.

Os problemas de lesão com os convocados não apareceram na preparação da seleção brasileira, mas vieram depois do início do Mundial.